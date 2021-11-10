«Собака на сене»: Чего ждать от новой встречи Путина с Байденом

«Если говорить о возможности или невозможности такой встречи, и в Вашингтоне, и Москве понимают, что она нужна. Более того, она необходима. Взаимоотношения Путина и Байдена я бы назвал «напряженно рабочими». Эти встречи и для США, и для России играют серьезную роль, потому что, если уходить в закрытую оборону, в скорлупу, ни одно государство не сможет функционировать и жить в современном мире. Поэтому и для нас, и для них эта встреча важна, как минимум, для уточнения ряда нюансов и позиций по назревшим важным вопросам», - сказал Сурма.

По его мнению, США понимают, что уже не смогут решать многие вопросы без России.

«Летняя встреча (Путина и Байдена – прим. НСН) в Женеве определила важные вехи. Более того, был достигнут какой-то прогресс в двух направлениях из всего блока – это вопросы, связанные с кибербезопасностью и со стратегической стабильностью. Главы государств определили ряд стратегических и важных направлений взаимоотношений между странами. США уже понимают, что в гордом одиночестве многие глобальные проблемы они не смогут решать без Китая, с которым они в том или ином формате находятся в состоянии холодной войны, да и с Россией аналогичная ситуация. Ситуация неоднозначная, потому что позиция США - как «собака на сене». С одной стороны, они хотят сохранить свое лидерство, включая политическое, военное и технологическое, а с другой – они понимают, что это лидерство не удастся в полном объеме сохранять, потому что мир перестал быть однополярной моделью, он сейчас многогранный и многосторонний, и дипломатия с политикой также должны быть многовекторными», - разъяснил завкафедрой Дипакадемии.

Сурма допустил возможность достижения каких-то сдвигов по итогам новых контактов Путина и Байдена.

«Сдвиги возможно будут. Во-первых – укрепление договоренностей, связанных со стратегической стабильностью, и продвижение в области кибербезопасности. Но я как оптимист надеюсь, что и по другим вопросам будут, хоть и не глобальные изменения, но хотя бы какие-то шажки будут сделаны. Если будут онлайн-переговоры, они, скорее всего, будут касаться уточнения позиций двух стран, потому что по другим направлениям – либо стагнация, либо проблемная зона. Это, в том числе, и вопросы, связанные с дипломатическим корпусом. Российские граждане теперь почему-то должны получать в Польше визы в США. Много накопилось подобных вопросов по дипломатическому вектору», - разъяснил он.

При этом Сурма усомнился в возможности потепления отношений России и США в ближайшей перспективе.