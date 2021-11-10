«Собака на сене»: Чего ждать от новой встречи Путина с Байденом
Отношения России и США в ближайшем будущем сильно не потеплеют, если только не произойдут какие-то катаклизмы или серьезные конфликты, сказал НСН Иван Сурма.
И в Вашингтоне, и в Москве понимают необходимость новой встречи Владимира Путина с Джо Байденом, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на свои источники, что Путин и Байден до конца 2021 года могут провести беседу в формате видео-конференц-связи, а в начале 2022-го — личную встречу.
«Если говорить о возможности или невозможности такой встречи, и в Вашингтоне, и Москве понимают, что она нужна. Более того, она необходима. Взаимоотношения Путина и Байдена я бы назвал «напряженно рабочими». Эти встречи и для США, и для России играют серьезную роль, потому что, если уходить в закрытую оборону, в скорлупу, ни одно государство не сможет функционировать и жить в современном мире. Поэтому и для нас, и для них эта встреча важна, как минимум, для уточнения ряда нюансов и позиций по назревшим важным вопросам», - сказал Сурма.
По его мнению, США понимают, что уже не смогут решать многие вопросы без России.
«Летняя встреча (Путина и Байдена – прим. НСН) в Женеве определила важные вехи. Более того, был достигнут какой-то прогресс в двух направлениях из всего блока – это вопросы, связанные с кибербезопасностью и со стратегической стабильностью. Главы государств определили ряд стратегических и важных направлений взаимоотношений между странами. США уже понимают, что в гордом одиночестве многие глобальные проблемы они не смогут решать без Китая, с которым они в том или ином формате находятся в состоянии холодной войны, да и с Россией аналогичная ситуация. Ситуация неоднозначная, потому что позиция США - как «собака на сене». С одной стороны, они хотят сохранить свое лидерство, включая политическое, военное и технологическое, а с другой – они понимают, что это лидерство не удастся в полном объеме сохранять, потому что мир перестал быть однополярной моделью, он сейчас многогранный и многосторонний, и дипломатия с политикой также должны быть многовекторными», - разъяснил завкафедрой Дипакадемии.
Сурма допустил возможность достижения каких-то сдвигов по итогам новых контактов Путина и Байдена.
«Сдвиги возможно будут. Во-первых – укрепление договоренностей, связанных со стратегической стабильностью, и продвижение в области кибербезопасности. Но я как оптимист надеюсь, что и по другим вопросам будут, хоть и не глобальные изменения, но хотя бы какие-то шажки будут сделаны. Если будут онлайн-переговоры, они, скорее всего, будут касаться уточнения позиций двух стран, потому что по другим направлениям – либо стагнация, либо проблемная зона. Это, в том числе, и вопросы, связанные с дипломатическим корпусом. Российские граждане теперь почему-то должны получать в Польше визы в США. Много накопилось подобных вопросов по дипломатическому вектору», - разъяснил он.
При этом Сурма усомнился в возможности потепления отношений России и США в ближайшей перспективе.
«Я думаю, в ближайшем будущем нет (не ждать серьезного потепления – прим. НСН). Позиции довольно сложные, США никак не хотят ни принижать, ни изменять свои глобальные амбиции, но уже есть понимание того, что хотя бы по каким-то моментам надо договариваться, это уже положительный фактор. Но все это будет медленно до каких-то катаклизмов, более серьезных кризисов и международных конфликтов, которые, безусловно, могут быть», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН предположил, что недавний телефонный разговор Путина с главой ЦРУ, а также ноябрьский визит Уильяма Бернса в Москву могут быть связаны с подготовкой встречи президентов России и США.
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