Захарова оценила планы украинского МВД «выбить показания» у Медведчука

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. Позже глава государства предложил обменять его на украинских военных, которых Россия взяла в плен.

В своем Telegram-канале Захарова указала, что МВД Украины планирует как минимум получить от Медведчука «определенные показания», либо «провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить показания и после этого обменять».

«Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно», — подчеркнула дипломат.

