Захарова оценила планы украинского МВД «выбить показания» у Медведчука
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова советника главы МВД Украины Вадима Денисенко, заявившего о планах «выбить показания» из лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. Позже глава государства предложил обменять его на украинских военных, которых Россия взяла в плен.
В своем Telegram-канале Захарова указала, что МВД Украины планирует как минимум получить от Медведчука «определенные показания», либо «провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить показания и после этого обменять».
«Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно», — подчеркнула дипломат.
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