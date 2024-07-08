В МИД России опровергли начало пристрелочных переговоров с США

Замглавы МИД отметил отсутствие переговорной базы и назвал курс США деструктивным. Он также указал на невозможность проведения таких переговоров, поскольку одна из целей Вашингтона — нанесение Москве «стратегического поражения».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предрек мировую войну в случае удара США по целям в России.

