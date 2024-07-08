В МИД России опровергли начало пристрелочных переговоров с США
Россия опровергла начало пристрелочных переговоров с США, касающихся контроля на вооружениями из-за антироссийских действий Вашингтона. Об этом в интервью изданию «Международная жизнь» заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Замглавы МИД отметил отсутствие переговорной базы и назвал курс США деструктивным. Он также указал на невозможность проведения таких переговоров, поскольку одна из целей Вашингтона — нанесение Москве «стратегического поражения».
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предрек мировую войну в случае удара США по целям в России.
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