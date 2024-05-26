Медведев предрек мировую войну в случае удара США по целям в РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который заявил, что США пригрозили России «уничтожением», если Москва применит на Украине ядерное оружие.
Медведев обратил внимание, что из Вашингтона не звучало подобных заявлений. Удар США по целям в РФ будет означать начало новой мировой войны, предупредил политик.
«Учитывая, что еще один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и, наверняка, получит свою долю радиоактивного пепла», - написал зампред Совбеза на своей странице в соцсети X.
Ранее в интервью порталу «Укринформ» представитель МИД Польши Павел Вронский сообщил, что Варшава рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны вблизи границ страны против российских ракет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru