Медведев предрек мировую войну в случае удара США по целям в РФ

Медведев обратил внимание, что из Вашингтона не звучало подобных заявлений. Удар США по целям в РФ будет означать начало новой мировой войны, предупредил политик.

«Учитывая, что еще один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и, наверняка, получит свою долю радиоактивного пепла», - написал зампред Совбеза на своей странице в соцсети X.

Ранее в интервью порталу «Укринформ» представитель МИД Польши Павел Вронский сообщил, что Варшава рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны вблизи границ страны против российских ракет, передает «Радиоточка НСН».

