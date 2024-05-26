Медведев предрек мировую войну в случае удара США по целям в РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который заявил, что США пригрозили России «уничтожением», если Москва применит на Украине ядерное оружие.

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Медведев обратил внимание, что из Вашингтона не звучало подобных заявлений. Удар США по целям в РФ будет означать начало новой мировой войны, предупредил политик.

«Учитывая, что еще один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и, наверняка, получит свою долю радиоактивного пепла», - написал зампред Совбеза на своей странице в соцсети X.

Ранее в интервью порталу «Укринформ» представитель МИД Польши Павел Вронский сообщил, что Варшава рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны вблизи границ страны против российских ракет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:ПольшаРоссияСШАДмитрий Медведев

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