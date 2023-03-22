В МИД России обвинили США в разрушении Ирака

Война в Ираке поспособствовала началу ослабления США, заявила ранее заместитель директора центра Ближневосточных исследований НИИ энергетики и экономики Японии Сати Саканаси.

По ее словам, противостояние стало поводом к тому, что у США оказался слишком большой «размах рук», началось постепенное ослабление Вашингтона. Ситуация в регионе в итоге поставила под сомнение правоту США, отметила ученый. Также мировое сообщество пришло к выводу, что не все спорные политические вопросы можно решить вооруженным путем.

