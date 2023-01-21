В МИД России обвинили Борреля в лицемерии из-за «русского вопроса»
Министерство иностранных дел (МИД) России считает лицемерной критику лидера евродипломатии Жозепа Борреля в адрес главы российского ведомства Сергея Лаврова за заявление о русском вопросе. Об этом сообщается на сайте МИД.
Ранее Жозеп Боррель раскритиковал обвинения главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке окончательного решения «русского вопроса». Он отметил, что не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и «международной помощью Украине» для защиты ее территории и народа.
В МИД России считают заявление Борреля неуместным на фоне его разделения мира на «цветущий сад» с«миллиардом граждан ЕС и США» и наступающих на него «джунглей».
«В очередной раз видим, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы. Приходится напоминать, что именно наш народ встал более 80 лет назад на защиту человечества от чумы фашизма, человеконенавистничества, нацизма и агрессивного империалистического милитаризма, не деля его на национальности», — подчеркнули в МИД России.
Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев продолжил аналогию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который «вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера», и назвал конфликт на Украине новой Отечественной войной, пообещав победу РФ. Об этом политик написал в своем Telegram-канале 21 января, в субботу.
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