В МИД России обозначили новую цель дипломатии

Дробинин полагает, что опасность начала ядерного конфликта становится все больше из-за безрассудных поступков оппонентов России. Он напомнил, что в ядерной войне нет победителей и побежденных.

Ранее демократ, кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что введение войск НАТО на Украину может привести к третьей мировой войне.

