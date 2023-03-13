В МИД России обозначили новую цель дипломатии
Сегодня перед дипломатией вновь стоит задача не допустить ядерную войну, несмотря на увеличившуюся вероятность ее начала. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин в интервью журналу «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований.
Дробинин полагает, что опасность начала ядерного конфликта становится все больше из-за безрассудных поступков оппонентов России. Он напомнил, что в ядерной войне нет победителей и побежденных.
Ранее демократ, кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что введение войск НАТО на Украину может привести к третьей мировой войне.
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