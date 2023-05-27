В МИД России обещали поддержку Сербии перед давлением Запада
Москва будет поддерживать Белград, который отстаивает права страны, ее суверенитет и территориальную целостность. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
По его мнению, решения по Косово должны быть приемлемыми для Сербии и приниматься – при одобрении Совбеза ООН.
«Запад же <...> всеми силами стремится подменить этот краеугольный документ однобокими схемами, которые не учитывают коренные интересы сербского народа», — заявил он РИА Новости.
При этом Россия будет оказывать поддержку Сербии в отстаивании прав и государственного суверенитета.
Ранее в Косово произошли столкновения между косовским спецназом и сербами, сообщил Telegram-канал«Радиоточка НСН».
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