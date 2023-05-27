В МИД России обещали поддержку Сербии перед давлением Запада

Москва будет поддерживать Белград, который отстаивает права страны, ее суверенитет и территориальную целостность. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

США обвинили Косово в нагнетании напряжённости с Сербией. Видео

По его мнению, решения по Косово должны быть приемлемыми для Сербии и приниматься – при одобрении Совбеза ООН.

«Запад же <...> всеми силами стремится подменить этот краеугольный документ однобокими схемами, которые не учитывают коренные интересы сербского народа», — заявил он РИА Новости.

При этом Россия будет оказывать поддержку Сербии в отстаивании прав и государственного суверенитета.

Ранее в Косово произошли столкновения между косовским спецназом и сербами, сообщил Telegram-канал«Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападСербияМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры