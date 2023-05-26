США обвинили Косово в нагнетании напряжённости с Сербией. Видео

Государственный секретарь США Энтони Блинкен возложил на власти частично признанного Косова ответственность за обострение обстановки и напряженности с Сербией. Как говорится в специальном заявлении главы внешнеполитического ведомства, к накалу ситуации привёл захват косовской стороной зданий городских администраций на севере края.

Блинкен подчеркнул, что тем самым косовская сторона подрывает усилия по нормализации отношений. Глава Госдепа заявил о решительном осуждении Вашингтоном таких шагов властей Косова, которые они совершили без учёта рекомендаций США и европейских партнеров.