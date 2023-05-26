США обвинили Косово в нагнетании напряжённости с Сербией. Видео

Государственный секретарь США Энтони Блинкен возложил на власти частично признанного Косова ответственность за обострение обстановки и напряженности с Сербией. Как говорится в специальном заявлении главы внешнеполитического ведомства, к накалу ситуации привёл захват косовской стороной зданий городских администраций на севере края.

Блинкен подчеркнул, что тем самым косовская сторона подрывает усилия по нормализации отношений. Глава Госдепа заявил о решительном осуждении Вашингтоном таких шагов властей Косова, которые они совершили без учёта рекомендаций США и европейских партнеров.

В центре Белграда начался митинг в поддержку Вучича

Блинкен призвал премьер-министра Косова Альбина Курти поменять курс и воздержаться от любых дальнейших действий, которые могут вызвать еще большую напряженность в крае.

Утром в пятницу косовские силовики начали захватывать административные здания на севере края. В ответ сербское население выступило в защиту муниципалитетов. В результате начались столкновения между отрядами косовского спецназа и сербами. В сети появились видео стычек.

Президент Сербии Александр Вучич распорядился привести армию в боевую готовность. Он также обратился с призывом к подразделениям НАТО защитить сербское население Косова.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее ещё девять государств отозвали своё решение о признании независимости Косова вслед за таким же шагом других 18 стран.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Госдеп СШАСербияКосово

Горячие новости

Все новости

партнеры