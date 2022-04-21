В МИД России назвали условия завершения спецоперации на Украине

Специальная военная операция России на Украине завершится, когда будут выполнены основные ее задачи, в том числе устранена угроза из-за освоения НАТО украинской территории. Об этом заявил директор второго департамента СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.

Путин объяснил, что заставило Россию начать спецоперацию на Украине

«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — рассказал дипломат в интервью ТАСС.

Полищук добавил, что ход операции следует намеченному плану, отмечает телеканал «360». По словам дипломата, все цели российской спецоперации будут достигнуты, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМИД РФ
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