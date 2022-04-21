В МИД России назвали условия завершения спецоперации на Украине
Специальная военная операция России на Украине завершится, когда будут выполнены основные ее задачи, в том числе устранена угроза из-за освоения НАТО украинской территории. Об этом заявил директор второго департамента СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.
«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — рассказал дипломат в интервью ТАСС.
Полищук добавил, что ход операции следует намеченному плану, отмечает телеканал «360». По словам дипломата, все цели российской спецоперации будут достигнуты, пишет Ura.ru.
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