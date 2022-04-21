В МИД России назвали условия завершения спецоперации на Украине

«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — рассказал дипломат в интервью ТАСС.

Полищук добавил, что ход операции следует намеченному плану, отмечает телеканал «360». По словам дипломата, все цели российской спецоперации будут достигнуты, пишет Ura.ru.