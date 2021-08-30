В МИД России допустили асимметричный ответ на санкции против ФСБ из-за Навального

Ответные меры на санкции против сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального могут быть асимметричными. Об этом заявил директор Второго Европейского департамента министерства иностранных дел РФ Сергей Беляев.

По словам дипломата, санкции стали «надуманным шагом, не имеющим под собой никаких оснований».

«Реакция с нашей стороны последует, какой она будет, это уже другой вопрос, она может быть асимметричной, но всегда [будет] адекватной», - подчеркнул Беляев в беседе с ТАСС.

Великобритания 20 августа ввела санкции против семи сотрудников ФСБ, якобы причастных к инциденту с Навальным. Ограничения коснулись начальника Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Алексея Седова, директора Института криминалистики Кирилла Васильева, сотрудника Института криминалистики Станислава Макшакова, начальника Центра специальной техники Владимира Богданова, а также сотрудников ФСБ Алексея Александрова, Ивана Спиридонова и Владимира Паняева.

Кроме того, санкции в отношении четырех сотрудников ФСБ ввели власти США. Госдеп считает попавших в черный список физлиц причастными к ситуации с Алексеем Навальным. Также санкции США коснулись Института криминалистики ФСБ и Института экспериментальной военной медицины РФ, отмечают Известия.

