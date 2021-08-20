США ввели санкции против сотрудников ФСБ РФ из-за ситуации с Навальным

Власти США ввели санкции против девяти граждан РФ, в том числе четырёх сотрудников ФСБ РФ, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В сообщении говорится, что попавших в чёрный список российских физлиц, внешнеполитическое ведомство считает причастными к инциденту с Алексеем Навальным.

Также санкции введены в отношении четырёх организаций, в том числе Института криминалистики ФСБ РФ и института экспериментальной военной медицины РФ.

В Вашингтоне считают, что физлица и организации РФ, попавшие под ограничения, «развивали потенциал России в сфере химического оружия».

Ранее Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ РФ, которых британский МИД считает причастными к инциденту с Алексеем Навальным.

