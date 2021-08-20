Великобритания ввела санкции против сотрудников ФСБ России

Великобритания ввела санкции против семи сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, сообщает ТАСС.

В чёрный список попали сотрудники службы, которых британский МИД считает причастными к инциденту с Алексеем Навальным. Ограничения предполагают запрет на въезд в Соединённое Королевство и заморозку банковских счетов.

В частности, санкции ввели в отношении начальника Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексея Седова, директора Института криминалистики ФСБ РФ Кирилла Васильева и сотрудника Института криминалистики ФСБ РФ Станислава Макшакова.

Кроме того, в санкционный список попали начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, сотрудники ФСБ Алексей Александров, Иван Спиридонов и Владимир Паняев.

Ранее отбывающий срок в колонии Навальный к годовщине своего отравления написал колонку, которую опубликовали западные СМИ. В ней он предложил план по борьбе с коррупцией в глобальных масштабах. В частности, политик уверен, что следует вводить персональные санкции против олигархов.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

Навальному стало плохо во время авиаперелета 20 августа. После экстренной посадки в аэропорту Омска политика госпитализировали в одну из местных больниц, а затем перевезли в Германию. Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».



Москва отвергла обвинения в причастности к отравлению политика и потребовала у Германии дополнительных данных для расследования случившегося.

