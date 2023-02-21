Посла Бангладеш вызвали в МИД России из-за морских санкций

Посла Народной Республики Бангладеш в РФ Камрула Ахсана вызвали в МИД России, сообщило ведомство.

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Министерство иностранных дел привлекло внимание главы дипмиссии к решению республики запретить заход в порты судам России, перевозящим грузы для Бангладеш, отметил российский МИД.

В ведомстве подчеркнули, что данное решение не соответствует дружественным отношениям двух стран и может негативно повлиять на сотрудничество государств в будущем.

Ранее сообщалось о вызове в МИД России американского посла. В ведомстве отметили, что главе американской дипмиссии выражен демарш в связи расширяющейся вовлечённостью США в боевые действия на стороне Киева. Америка должна предпринять шаги, предполагающие вывод военных и техники американо-натовской стороны, отметили в МИД.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БангладешПосолМИД РФ
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