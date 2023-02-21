МИД Литвы заявил, что на Западе не определились с целями конфликта на Украине

Среди западных стран нет согласия по преследуемым целям в конфликте на Украине. Об этом сообщило Politico со ссылкой на главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

По его словам, страны Запада никогда не обсуждали конечную цель конфликта. При этом Ландсбергис указал, что единственные обсуждения касаются переговорных процессов.