МИД Литвы заявил, что на Западе не определились с целями конфликта на Украине
Среди западных стран нет согласия по преследуемым целям в конфликте на Украине. Об этом сообщило Politico со ссылкой на главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.
По его словам, страны Запада никогда не обсуждали конечную цель конфликта. При этом Ландсбергис указал, что единственные обсуждения касаются переговорных процессов.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы сообщил, что западным странам необходимо решиться и переступить «красные линии» в вопросе поставок оружия Украине. Он отметил, что планирует обсудить с президентом США Джо Байденом безопасность страны и восточного фланга НАТО.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Россия победит, если Запад срочно не поставит Украине оружие, сообщает НСН.
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