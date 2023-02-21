Посол США вызвана в российский МИД

В МИД отметили, что главе американской дипмиссии выражен демарш в связи расширяющейся вовлечённостью США в боевые действия на стороне Киева. Америка должна предпринять шаги, предполагающие вывод военных и техники американо-натовской стороны, отметили в российском ведомстве.

Москва также потребовала от Вашингтона дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». В МИД РФ хотят, чтобы американская сторона не мешала объективному расследованию инцидента.



Вчера сообщалось о вызове посла Нидерландов в Москве Хиллес Арно Бесхоор Плух в министерство иностранных дел России. В минувшую субботу МИД Нидерландов объявил о решении уменьшить число сотрудников российского посольства в Гааге, а также совсем закрыть своё генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Как завил глава МИД Вопке Хукстра, такое решение власти приняли из-за того, что часть российских дипломатов занимаются разведывательной деятельностью.

