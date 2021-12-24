В МИД РФ заявления Киева о стремлении к деэскалации на Донбассе назвали лживыми

Заявления Киева о стремлении к деэскалации конфликта на Донбассе звучат лживо. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала Украину кузницей боевиков-неонацистов

При этом она подчеркнула, что украинские власти саботируют Минские соглашения, так как до сих пор отсутствует прогресс в решении политических аспектов урегулирования.

Захарова напомнила, что в СМИ транслируются последние украинские инициативы «о неких десяти шагах» в якобы разблокировке мирного процесса. По ее словам, они повторяют положения Минских соглашений и являются не «десятью шагами вперед, а ста шагами назад».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваДонбассУкраинаРоссияМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры