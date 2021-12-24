В МИД РФ заявления Киева о стремлении к деэскалации на Донбассе назвали лживыми
Заявления Киева о стремлении к деэскалации конфликта на Донбассе звучат лживо. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
При этом она подчеркнула, что украинские власти саботируют Минские соглашения, так как до сих пор отсутствует прогресс в решении политических аспектов урегулирования.
Захарова напомнила, что в СМИ транслируются последние украинские инициативы «о неких десяти шагах» в якобы разблокировке мирного процесса. По ее словам, они повторяют положения Минских соглашений и являются не «десятью шагами вперед, а ста шагами назад».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru