В МИД РФ заявления Киева о стремлении к деэскалации на Донбассе назвали лживыми

При этом она подчеркнула, что украинские власти саботируют Минские соглашения, так как до сих пор отсутствует прогресс в решении политических аспектов урегулирования.

Захарова напомнила, что в СМИ транслируются последние украинские инициативы «о неких десяти шагах» в якобы разблокировке мирного процесса. По ее словам, они повторяют положения Минских соглашений и являются не «десятью шагами вперед, а ста шагами назад».