В МИД РФ заявили об отсутствии среди пострадавших в беспорядках россиян
Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Казахстане. Информацию на данный момент сообщает российский МИД.
Также отмечается, что вокруг российских дипломатических учреждений спокойная обстановка, отмечает «Интерфакс».
Внутренние причины для внешнего вмешательства. Эксперты спорят об инициаторах беспорядков в Казахстане
Ситуация в республике улучшается после массовых протестов в стране, говорится в сообщении МИД РФ.
«После событий 5-6 января обстановка в стране постепенно меняется к лучшему. Происходит нормализация хозяйственно-экономической жизнедеятельности в республике. Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы. Стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Анонсированы меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров. В Мангистауской области возобновлена работа общественного транспорта, а также международного аэропорта Актау», - приводит цитату МИД России РИА Новости.
Отмечается, что многие боевики ликвидированы, административные здания очищены от террористов.
«Правоохранительным органам удалось взять под контроль аэропорт мегаполиса, хотя он по-прежнему закрыт для гражданской авиации», - уточнили в МИД.
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» упрекнул спецслужбы Казахстана, которые не смогли предупредить беспорядки в Казахстане.
«Могу сказать точно, что не масса террористических групп подняла мятеж в Казахстане. Это все-таки внутренние проблемы, которые порождены большим периодом властвования вначале Назарбаева (Нурсултана, первого президента Казахстана – прим. НСН), а теперь Токаева (Касыма-Жомарта, действующего главы республики – прим. НСН)… Можно было заранее обезвредить, получить агентурную информацию», - сказал полковник.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 568 / сут.
Умерли
315 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+20 449 / сут.
- Bloomberg: «Омикрон» свидетельствует о завершении острой фазы пандемии
- В МИД РФ заявили об отсутствии среди пострадавших в беспорядках россиян
- СМИ: Блогер Антон Лядов задержан в Казахстанской Республике
- В Казахстане задержали радикалов, снабжавших протестующих наркотиками
- В Казахстане задержали внештатного корреспондента RT
- Путин один участвовал в рождественском богослужении из-за ковид-ограничений
- В Казахстане снят с должности заместитель секретаря Совбеза Абдымомунов
- Внутренние причины для внешнего вмешательства. Эксперты спорят об инициаторах беспорядков в Казахстане
- В Алма-Ате мародеры вскрыли подземные хранилища с топливом на АЗС
- Путин обсудил с Лукашенко и Пашиняном ситуацию в Казахстане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru