В МИД РФ заявили об отсутствии среди пострадавших в беспорядках россиян

Ситуация в республике улучшается после массовых протестов в стране, говорится в сообщении МИД РФ.

«После событий 5-6 января обстановка в стране постепенно меняется к лучшему. Происходит нормализация хозяйственно-экономической жизнедеятельности в республике. Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы. Стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Анонсированы меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров. В Мангистауской области возобновлена работа общественного транспорта, а также международного аэропорта Актау», - приводит цитату МИД России РИА Новости.

Отмечается, что многие боевики ликвидированы, административные здания очищены от террористов.

«Правоохранительным органам удалось взять под контроль аэропорт мегаполиса, хотя он по-прежнему закрыт для гражданской авиации», - уточнили в МИД.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» упрекнул спецслужбы Казахстана, которые не смогли предупредить беспорядки в Казахстане.

«Могу сказать точно, что не масса террористических групп подняла мятеж в Казахстане. Это все-таки внутренние проблемы, которые порождены большим периодом властвования вначале Назарбаева (Нурсултана, первого президента Казахстана – прим. НСН), а теперь Токаева (Касыма-Жомарта, действующего главы республики – прим. НСН)… Можно было заранее обезвредить, получить агентурную информацию», - сказал полковник.

