По его словам, для дипломатии нужна политическая воля, которой нет у Киева и его западных кураторов. Ранее Украина саботировала выполнение Минских соглашений на фоне оправданий своих действий со стороны Запада, а затем отвергла переговорный формат с Москвой после встречи в Стамбуле.

Как отметил дипломат, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с российским руководством. «Так что для переговоров сейчас действительно нет весомых предпосылок, ведь, как известно, без наличия политической воли дипломатия бессильна. А ее сейчас нет ни у Киева, ни тем более у его западных кураторов, которые ценой украинской крови решают свои собственные задачи по сдерживанию России», — подчеркнул замглавы.

США могут предпринять ряд шагов, которые помогут завершить конфликт на Украине путем переговоров. Об этом говорится в докладе американского исследовательского центра RAND Corporation «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

