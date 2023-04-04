В МИД РФ заявили о «крахе» отношений с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков охарактеризовал словом «крах» суть нынешних отношений Москвы и Вашингтона. За их разрушение дипломат возложил ответственность на Соединённые Штаты Америки.

Как заявил замглавы МИД в эфире телеканала «Россия 24», соответствующий курс США поменялся принципиально с того дня, когда был подписан в 2010 году российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Рябков: Россия продолжит сообщать США о пусках ракет

Рябков также заверил что Москва должным образом и в своё время даст ответ на присоединение Финляндии к НАТО. Как передаёт НСН, он полагает, что безопасность этой скандинавской страны, а также Швеции после вступления в североатлантический альянс только ухудшится.

Как отмечают «Известия, ранее замглавы МИДЖ РФ заявил, что Россия больше не имеет возможности вести дела с США в прежнем ключе в обстановке «де-факто открытого конфликта».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МИДСШАСергей Рябков

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