В МИД РФ заявили о «крахе» отношений с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков охарактеризовал словом «крах» суть нынешних отношений Москвы и Вашингтона. За их разрушение дипломат возложил ответственность на Соединённые Штаты Америки.

Как заявил замглавы МИД в эфире телеканала «Россия 24», соответствующий курс США поменялся принципиально с того дня, когда был подписан в 2010 году российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).