В МИД РФ заявили о готовности встречно передать США заключенных-американцев

По словам Рябкова, обменяться заключенными можно "на раз", используя механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. Он напомнил, что ряд россиян отбывают "умопомрачительные сроки в США".

Замглавы МИД отметил, что российское руководство готово "встречно" передать США их граждан. Рябков пояснил, что ранее этот вопрос уже поднимался, но господина Пола Уилана "в тех списках, в тех перечнях и в тех упоминаниях, которые нами делались, не было". Дипломат выразил уверенность, что "этот вопрос сейчас неактуален".

Президент России Владимир Путин ранее в интервью телеканалу NBC News заявил о готовности рассмотреть возможность обмена заключенными между РФ и США.