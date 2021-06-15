В МИД РФ заявили о готовности встречно передать США заключенных-американцев
Власти России готовы передать США заключенных американских граждан, однако осужденного за шпионаж Пола Уилана "не было в списках". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете "Известия".
По словам Рябкова, обменяться заключенными можно "на раз", используя механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. Он напомнил, что ряд россиян отбывают "умопомрачительные сроки в США".
Замглавы МИД отметил, что российское руководство готово "встречно" передать США их граждан. Рябков пояснил, что ранее этот вопрос уже поднимался, но господина Пола Уилана "в тех списках, в тех перечнях и в тех упоминаниях, которые нами делались, не было". Дипломат выразил уверенность, что "этот вопрос сейчас неактуален".
Президент России Владимир Путин ранее в интервью телеканалу NBC News заявил о готовности рассмотреть возможность обмена заключенными между РФ и США.
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