Дело чести. Названо имя российского кандидата на обмен заключенными между РФ и США
Политологи и разведчики в эфире НСН назвали россиянина Виктора Бута, заключенного в США, главным кандидатом на обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами.
Президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность обмена заключенными между РФ и США. Кроме того, российский лидер в интервью телеканалу NBC News ответил на вопрос, освободит ли Москва заключенных в России американцев Тревора Рида и Пола Уилана.
«Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы», — считает Путин.
Политолог, генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков в эфире НСН назвал Виктора Бута, потому что считает его связанным с российскими спецслужбами.
«Бут. Конечно, мы не всех знаем, но по Буту есть все признаки, что этот человек был связан с российскими спецслужбами и активно участвовал в различных проектах. Думаю, речь идет, прежде всего, о нем. Полагаю, дело чести наших спецслужб его освободить», - заявил Марков.
Полковник внешней разведки КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН также упомянул Виктора Бута.
«Много наших сидят в США. Бут, летчик Ярошенко (Константин, задержан спецслужбами США в 2010 году по обвинению в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Приговорен к 20 годам лишения свободы. Вину не признает – прим. НСН). Вот их можно было бы обменять», - отметил разведчик.
Ранее мать российского бизнесмена Раиса Бут попросила президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вспомнить о христианском милосердии и вернуть сына на родину.
Напомним, Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году. Позднее его переправили в США, где присяжные признали его виновным в «подготовке убийства граждан США» посредством продажи оружия колумбийским повстанцам. Россиянин отсидел уже половину из 25-летнего срока.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 721 / сут.
Умерли
127 тыс.+371 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 312 / сут.
- Российского посла вызвали в МИД Дании
- Дело чести. Названо имя российского кандидата на обмен заключенными между РФ и США
- Шесть человек пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
- Путин допустил обмен заключенными между Россией и США
- Белый шум. В России оценили действия Украины по «Северному потоку-2»
- Байден: Политика России не соответствует ожиданиям США
- «Фарс»: Путин отреагировал на обвинения в причастности России к кибератакам в США
- Саммит НАТО не объявит сроки вступления в альянс Украины и Грузии
- Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков в своих клипах
- Корабли ВМС Великобритании и Нидерландов зашли в Черное море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru