Дело чести. Названо имя российского кандидата на обмен заключенными между РФ и США

Полковник внешней разведки КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН также упомянул Виктора Бута.

«Много наших сидят в США. Бут, летчик Ярошенко (Константин, задержан спецслужбами США в 2010 году по обвинению в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Приговорен к 20 годам лишения свободы. Вину не признает – прим. НСН). Вот их можно было бы обменять», - отметил разведчик.

Ранее мать российского бизнесмена Раиса Бут попросила президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вспомнить о христианском милосердии и вернуть сына на родину.

Напомним, Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году. Позднее его переправили в США, где присяжные признали его виновным в «подготовке убийства граждан США» посредством продажи оружия колумбийским повстанцам. Россиянин отсидел уже половину из 25-летнего срока.



