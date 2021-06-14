Путин допустил обмен заключенными между Россией и США
Президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность обмена заключенными между РФ и США.
Кроме того, российский лидер в интервью телеканалу NBC News ответил на вопрос, освободит ли Москва заключенных в России американцев Тревора Рида и Пола Уилана.
«Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы», — считает Путин.
Студент, бывший морской пехотинец Тревор Рид был приговорен к девяти годам заключения за нападение на российского полицейского в 2019 году. Исполнительный директор, экс-морпех Пол Уилан получил 16 лет тюрьмы за шпионаж, при этом он отрицает обвинение. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Путин и президент США Джо Байден обсудят судьбу заключенных американцев на саммите в Женеве 16 июня.
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