Путин допустил обмен заключенными между Россией и США

Президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность обмена заключенными между РФ и США.

Кроме того, российский лидер в интервью телеканалу NBC News ответил на вопрос, освободит ли Москва заключенных в России американцев Тревора Рида и Пола Уилана.

«Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы», — считает Путин.

Студент, бывший морской пехотинец Тревор Рид был приговорен к девяти годам заключения за нападение на российского полицейского в 2019 году. Исполнительный директор, экс-морпех Пол Уилан получил 16 лет тюрьмы за шпионаж, при этом он отрицает обвинение. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Путин и президент США Джо Байден обсудят судьбу заключенных американцев на саммите в Женеве 16 июня.

