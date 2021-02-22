В Евросоюзе начали подготовку новых санкций против Белоруссии
Евросоюз начал разработку новых индивидуальных санкций в отношении Белоруссии, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Борреля, в республике происходит «продолжение репрессий», в связи с этим ЕС приступил к подготовке нового пакета ограничений. Дипломат не уточнил, какие лица будут включены в новый санкционный список.
Кроме того, в ЕС начали разработку мер поддержки гражданского общества в Белоруссии. Как отметил Боррель, Евросоюз помогает «белорусскому народу в его законном требовании демократии» посредством поддержки неправительственных оппозиционных организаций.
После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей получил действующий президент Александр Лукашенко. При этом оппозиция заявляет о победе своего кандидата Светланы Тихановской. Противники Лукашенко вышли на митинги, требуя его отставки.
На фоне протестов с осени 2020 года Евросоюз ввел три пакета санкций против Белоруссии. Ограничения затронули более 80 официальных лиц республики, в том числе силовиков и сотрудников избирательных комиссий. Также санкции коснулись управления делами президента и ряда предприятий Белоруссии. Фигурантам санкционного списка закроют въезд в страны Евросоюза и заморозят их европейские активы, а компаниям Европы запрещено вести бизнес с ними.
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