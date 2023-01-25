В МИД РФ России сообщили, что США заявили о стремлении нанести РФ стратегическое поражение

Рассуждения о «красных линиях» остались в прошлом, власти Соединенных Штатов недвусмысленно заявили о стремлении нанести РФ стратегическое поражение, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

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Как сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, «идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил Лавров [министр иностранных дел РФ]».

«США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно», — сообщает внешнеполитическое ведомство.

Ранее Сергей Лавров заявил, что «гибридная» война России со странами Запада почти стала «настоящей». Запад долго готовился к этому, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, «что было на Украине столетиями», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СШАЗападМИД России
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