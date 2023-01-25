В МИД РФ России сообщили, что США заявили о стремлении нанести РФ стратегическое поражение
Рассуждения о «красных линиях» остались в прошлом, власти Соединенных Штатов недвусмысленно заявили о стремлении нанести РФ стратегическое поражение, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России.
Как сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, «идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил Лавров [министр иностранных дел РФ]».
«США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно», — сообщает внешнеполитическое ведомство.
Ранее Сергей Лавров заявил, что «гибридная» война России со странами Запада почти стала «настоящей». Запад долго готовился к этому, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, «что было на Украине столетиями», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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