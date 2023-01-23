Лавров: война Запада против России не гибридная, а почти настоящая

«Гибридная» война России со странами Запада почти стала «настоящей». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

Как утверждает Лавров, Запад долго готовился к этому, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, «что было на Украине столетиями», передает РИА Новости.

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18 января Сергей Лавров заявил, что военная операция РФ на Украине стала ответом на развязанную Западом «гибридную войну». О прокси-войне говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЗападСергей Лавров
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