Лавров: война Запада против России не гибридная, а почти настоящая
«Гибридная» война России со странами Запада почти стала «настоящей». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.
Как утверждает Лавров, Запад долго готовился к этому, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, «что было на Украине столетиями», передает РИА Новости.
18 января Сергей Лавров заявил, что военная операция РФ на Украине стала ответом на развязанную Западом «гибридную войну». О прокси-войне говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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