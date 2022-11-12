В МИД РФ рассказали, что пока насчет продления зерновой сделки еще не решен

Продление действия зерновой сделки все еще находится под вопросом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в субботу.

Встреча России и ООН по зерновой сделке началась в Женеве

Он напомнил, что черноморская зерновая инициатива заканчивается 18 ноября – она была заключена на 120 дней.

«Мы должны, конечно, учитывать все то, что происходило и происходит, как она работает. И, естественно, нельзя здесь не отметить те теракты, которые устроила украинская сторона на Крымском мосту, и в том числе террористическую атаку на Севастополь, где размещены корабли, которые обеспечивают гуманитарный коридор, по которому проходят сухогрузы или другие суда, которые идут в рамках реализации этой черноморской зерновой сделки», - заявил представитель МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продление зерновой сделки будет зависеть от того, как будет выполняться её российская часть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Егор Еремов
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