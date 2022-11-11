Встреча России и ООН по зерновой сделке началась в Женеве

По её словам, российскую делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, со стороны ООН участие принимают генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Веллуччи отметила, что на встрече будут продолжены консультации «о поддержке усилий генсека ООН Антониу Гутерриша по полному выполнению соглашений, подписанных 22 июля в Стамбуле».

Она выразила надежду, что переговоры будут способствовать «прогрессу в облегчении беспрепятственного экспорта продовольствия и удобрений из России на мировые рынки».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продление зерновой сделки будет зависеть от того, как будет выполняться её российская часть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».