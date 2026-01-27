Песков: Польша и Прибалтика постоянно боятся Россию и демонизируют ее
Польша и Прибалтика боятся и демонизируют Россию, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналисту Александру Юнашеву.
Как отметил представитель Кремля, в мире есть страны, с которыми у РФ «дефицит дружеских чувств» в течение многих веков. По словам Пескова, у России «действительно проблемы» с Польшей и странами Прибалтики.
«Они все время нас почему-то боятся, нас демонизируют. И все, кто приходит там к власти, начинают просто люто ненавидеть Россию и русских», - подчеркнул пресс-секретарь.
Между тем глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал ужасными призывы избегать демонизации России и намеки на восстановление энергетического сотрудничества с Москвой, сообщает РЕН ТВ.
