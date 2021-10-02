В МИД РФ раскрыли ход сертификации газопровода «Северный поток – 2»

«Процедуры идут, они достаточно сложные, и еще трудно сказать, какие юридические закорючки могут быть использованы противниками этого проекта. Но еще раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны, и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится», - заявил представитель российского МИД.

Ранее координатор депутатской группы по связям с парламентом Германии и глава думского комитета по энергетике Павел Завальный заявил, что любое новое правительство Германии будет вынуждено считаться с российским газопроводом «Северный поток 2». Об этом сообщает «Прайм».