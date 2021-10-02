В МИД РФ раскрыли ход сертификации газопровода «Северный поток – 2»
Сертификация газопровода «Северный поток-2» ведется, но сложно предугадать, какие «юридические закорючки» могут применить противники проекта, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом он заявил в беседе РИА Новости.
«Процедуры идут, они достаточно сложные, и еще трудно сказать, какие юридические закорючки могут быть использованы противниками этого проекта. Но еще раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны, и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится», - заявил представитель российского МИД.
Ранее координатор депутатской группы по связям с парламентом Германии и глава думского комитета по энергетике Павел Завальный заявил, что любое новое правительство Германии будет вынуждено считаться с российским газопроводом «Северный поток 2». Об этом сообщает «Прайм».
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