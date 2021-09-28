Украинский генерал рассказал об угрозе серьезнее «Северного потока-2»

Накануне компания «Газпром» заключила контракт с Венгрией на поставку газа, напоминает РИА ФАН. До конца 2036 года страна будет получать 3,5 млрд кубометров топлива в год через Сербию и еще миллиард — через Австрию.

Как отметил Москаль, Украина берет «реверсный газ из Словакии», хотя Словакия «не производит ни одного кубометра газа».

«Но мы покупаем там. "Турецкий поток" — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток-2"», — заявил генерал в эфире телеканала «Украина 24».

Москаль указал, что Венгрия будет получать газ по «Турецкому потоку» через Турцию, Болгарию и Сербию, пишет «Свободная пресса». Эксперт задался вопросом, у кого же будет покупать газ Украина.

