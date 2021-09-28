В Госдуме рассказали о влиянии выборов в ФРГ на «Северный поток-2»

Он прокомментировал влияние нового парламента и правительства на ввод в эксплуатацию российского энергетического проекта. «Независимо от того, кто придет к власти проект, который уже технически достроен, будет запущен в эксплуатацию», — заявил парламентарий. Он не исключил, что будут введены некоторые ограничения на газопровод, однако это все равно позволит «обеспечивать достаточным количеством топлива из РФ и Германию, и европейские страны».

Завальный отметил, что отказ от угольной генерации и ядерной генерации будет приводить к увеличению спроса на газ, который может обеспечить только Россия.

Проблемы с газом в Европе являются следствием «полного просчета» Брюсселя и Вашингтона, которые теперь пытаются «сделать крайней» Россию, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.

