В Госдуме рассказали о влиянии выборов в ФРГ на «Северный поток-2»
Любое новое правительство Германии будет вынуждено считаться с российским газопроводом «Северный поток 2», сообщает «Прайм» со ссылкой на координатора депутатской группы по связям с парламентом Германии и главу думского комитета по энергетике Павла Завального.
Он прокомментировал влияние нового парламента и правительства на ввод в эксплуатацию российского энергетического проекта. «Независимо от того, кто придет к власти проект, который уже технически достроен, будет запущен в эксплуатацию», — заявил парламентарий. Он не исключил, что будут введены некоторые ограничения на газопровод, однако это все равно позволит «обеспечивать достаточным количеством топлива из РФ и Германию, и европейские страны».
Завальный отметил, что отказ от угольной генерации и ядерной генерации будет приводить к увеличению спроса на газ, который может обеспечить только Россия.
Проблемы с газом в Европе являются следствием «полного просчета» Брюсселя и Вашингтона, которые теперь пытаются «сделать крайней» Россию, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
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