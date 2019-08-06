В МИД РФ прокомментировали отставку посла Соединенных Штатов в Москве

В Министерстве иностранных дел России заявили, что внутриполитическая конъюнктура Штатов не дала развиться в полном объеме отношениям между странами. Такой комментарий предоставили ТАСС на информацию об отставке посла США в Москве Джона Хантсмана.

"Хантсман - профессионал. К сожалению, внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений", - цитирует представителя МИД агентство.

Как сообщалось ранее, прошение об отставке Хантсмана, направленное им нынешнему президенту США Дональду Трампу, вступит в законную силу 3 октября.

Напомним, главой американского посольства в РФ Джон Хантсман стал два года назад. До переезда в Россию он был губернатором Юты. Кстати, СМИ сообщают, что американец намерен снова баллотироваться на эту должность.



