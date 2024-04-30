Русскоязычное сообщество Финляндии обжалует закрытие границы в ЕСПЧ

Русскоязычное сообщество Финляндии начало сбор документов для подачи заявления в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно решения властей республики закрыть границу с РФ, говорится в публикации «Александровского общества» в Telegram.

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В организации отметили, Верховный административный суд Финляндии отказал в рассмотрении апелляции на решение о закрытие границы. Таким образом власти страны дали возможность обращаться в вышестоящие инстанции, заявили в «Александровском обществе».

Организация планирует подать апелляцию в ЕСПЧ в конце мая текущего года.

Финляндия начала вводить ограничения на границе в конце 2023 года из-за потока беженцев из третьих стран. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что погранпереходами пользуются те, кто имеет на это право по закону, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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