Русскоязычное сообщество Финляндии обжалует закрытие границы в ЕСПЧ
Русскоязычное сообщество Финляндии начало сбор документов для подачи заявления в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно решения властей республики закрыть границу с РФ, говорится в публикации «Александровского общества» в Telegram.
В организации отметили, Верховный административный суд Финляндии отказал в рассмотрении апелляции на решение о закрытие границы. Таким образом власти страны дали возможность обращаться в вышестоящие инстанции, заявили в «Александровском обществе».
Организация планирует подать апелляцию в ЕСПЧ в конце мая текущего года.
Финляндия начала вводить ограничения на границе в конце 2023 года из-за потока беженцев из третьих стран. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что погранпереходами пользуются те, кто имеет на это право по закону, передает «Радиоточка НСН».
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