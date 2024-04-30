Власти Украины лишили пенсий почти 300 тысяч переселенцев
На Украине отменены выплаты пенсий для почти 300 тысяч переселенцев, пишет издание «Страна» со ссылкой на Пенсионный фонд.
По информации портала, пенсии лишились 299,4 тысячи человек. Речь идет о внутренне перемещенных лицах, которые получили такой статус после 24 февраля 2022 года.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщала, что правительство намерено отменить выплаты на проживание ряду категорий внутренне перемещенных лиц по требованию Запада.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила сдать паспорта гражданам, недовольным отказом Киева предоставлять консульские услуги за границей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru