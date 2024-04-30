Власти Украины лишили пенсий почти 300 тысяч переселенцев

По информации портала, пенсии лишились 299,4 тысячи человек. Речь идет о внутренне перемещенных лицах, которые получили такой статус после 24 февраля 2022 года.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщала, что правительство намерено отменить выплаты на проживание ряду категорий внутренне перемещенных лиц по требованию Запада.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила сдать паспорта гражданам, недовольным отказом Киева предоставлять консульские услуги за границей, передает «Радиоточка НСН».

