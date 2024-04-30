РИА Новости: в общежитии РУДН в Москве прогремел взрыв
Очевидцы сообщили о взрыве в общежитии Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве, передает РИА Новости.
По информации издания, жителей корпуса №12 общежития эвакуировали около 22:30 мск. Очевидцы заявили, что в здании был слышен хлопок, после чего сработала пожарная сигнализация.
К зданию прибыли пять пожарных машин. Официальных комментариев пока не поступало.
На прошлой неделе рядом с жилым комплексом на востоке Москвы произошел пожар на строительной площадке. По данным СМИ, загорелся мусор. Пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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