РИА Новости: в общежитии РУДН в Москве прогремел взрыв

Очевидцы сообщили о взрыве в общежитии Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве, передает РИА Новости.

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По информации издания, жителей корпуса №12 общежития эвакуировали около 22:30 мск. Очевидцы заявили, что в здании был слышен хлопок, после чего сработала пожарная сигнализация.

К зданию прибыли пять пожарных машин. Официальных комментариев пока не поступало.

На прошлой неделе рядом с жилым комплексом на востоке Москвы произошел пожар на строительной площадке. По данным СМИ, загорелся мусор. Пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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