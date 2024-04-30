РИА Новости: в общежитии РУДН в Москве прогремел взрыв

По информации издания, жителей корпуса №12 общежития эвакуировали около 22:30 мск. Очевидцы заявили, что в здании был слышен хлопок, после чего сработала пожарная сигнализация.

К зданию прибыли пять пожарных машин. Официальных комментариев пока не поступало.

На прошлой неделе рядом с жилым комплексом на востоке Москвы произошел пожар на строительной площадке. По данным СМИ, загорелся мусор. Пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

