Нас на Юту променял. Посол США в России Хантсман подал в отставку

Посол Соединённых Штатов Америки в Москве Джон Хантсман сегодня направил заявление об отставке Дональду Трампу. Об этом информирует американское издание The Salt Lake Tribune, которые издаётся в штате Юта, откуда родом дипломатический посланник.

Как отмечает Утро.ру, отставка Хантсмана уже давно ожидалась. По данным газеты, скорее всего он вернётся на родину в октябре. Официально отставка вступит в силу 3 числа второго осеннего месяца.

Хантсман возглавил американское посольство в РФ в 2017 году. До этого он был губернатором Юты с электоральной поддержкой в момент ухода свыше 80%. Он не исключает, что снова примет участие в губернаторских выборах.

