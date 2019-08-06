Нас на Юту променял. Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол Соединённых Штатов Америки в Москве Джон Хантсман сегодня направил заявление об отставке Дональду Трампу. Об этом информирует американское издание The Salt Lake Tribune, которые издаётся в штате Юта, откуда родом дипломатический посланник.
Как отмечает Утро.ру, отставка Хантсмана уже давно ожидалась. По данным газеты, скорее всего он вернётся на родину в октябре. Официально отставка вступит в силу 3 числа второго осеннего месяца.
Хантсман возглавил американское посольство в РФ в 2017 году. До этого он был губернатором Юты с электоральной поддержкой в момент ухода свыше 80%. Он не исключает, что снова примет участие в губернаторских выборах.
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