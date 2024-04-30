СМИ: группа «Пикник» подняла цену за свои выступления
Рок-группа «Пикник» после теракта в «Крокус Сити Холле» подняла цену за свои концерты, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.
Издание утверждает, что выступление «Пикника» обойдется в среднем в три миллиона рублей. До теракта музыканты просили за шоу 2-2,5 миллиона.
При этом райдер группы не изменился. Музыканты требуют номера в пятизвездочном отеле, несколько бутылок пива, восемь бутербродов в гримерке и профессиональную службу безопасности.
«Пикник» 1 июня впервые выступит в Москве после теракта в «Крокус Сити Холле». Концерт состоится на площадке «Live Арена», передает «Радиоточка НСН».
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