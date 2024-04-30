СМИ: группа «Пикник» подняла цену за свои выступления

Издание утверждает, что выступление «Пикника» обойдется в среднем в три миллиона рублей. До теракта музыканты просили за шоу 2-2,5 миллиона.

При этом райдер группы не изменился. Музыканты требуют номера в пятизвездочном отеле, несколько бутылок пива, восемь бутербродов в гримерке и профессиональную службу безопасности.

«Пикник» 1 июня впервые выступит в Москве после теракта в «Крокус Сити Холле». Концерт состоится на площадке «Live Арена», передает «Радиоточка НСН».

