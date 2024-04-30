СМИ: группа «Пикник» подняла цену за свои выступления

Рок-группа «Пикник» после теракта в «Крокус Сити Холле» подняла цену за свои концерты, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.

После концерта «Пикника» собрано около 15 миллионов рублей в поддержку пострадавших в «Крокусе»

Издание утверждает, что выступление «Пикника» обойдется в среднем в три миллиона рублей. До теракта музыканты просили за шоу 2-2,5 миллиона.

При этом райдер группы не изменился. Музыканты требуют номера в пятизвездочном отеле, несколько бутылок пива, восемь бутербродов в гримерке и профессиональную службу безопасности.

«Пикник» 1 июня впервые выступит в Москве после теракта в «Крокус Сити Холле». Концерт состоится на площадке «Live Арена», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Ольга Махалова
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