В Румынии 5-24 мая пройдут учения НАТО Swift Response
Многонациональные учения Североатлантического альянса Swift Response пройдут на территории Румынии с пятого по 24 мая, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.
В маневрах задействуют 2,3 тысячи румынских военных и 220 единиц техники. Всего в учениях примут участие около пяти тысяч человек из семи стран НАТО и их партнеров.
«Сценарий предусматривает захват оккупированной военной базы путем достижения превосходства в воздухе, высадки с парашютами союзных сил и проведения реальных стрельб на полигоне», - рассказали в Минобороны Румынии.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что численность группировки войск усиления НАТО у границ РФ в настоящее время составляет до 33 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Румынии 5-24 мая пройдут учения НАТО Swift Response
- Власти Украины лишили пенсий почти 300 тысяч переселенцев
- Ивлеева удалила все публикации в Instagram
- На Урале снимут фильм о группах Свердловского рок-клуба
- Глава РПЛ предложил запретить выступать в лиге игрокам с судимостью
- Американские СМИ обвинили создателя ChatGPT в нарушении авторских прав
- Звезда сериала «Спасатели Малибу» Зак Норман умер в 83 года
- Нетаньяху подтвердил намерение войти в Рафах для ликвидации остатков ХАМАС
- Белый дом отказался признавать, что Россия сбила шесть ракет ATACMS
- В курском селе Николаево-Дарьино при атаке БПЛА погиб человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru