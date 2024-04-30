В Румынии 5-24 мая пройдут учения НАТО Swift Response

В маневрах задействуют 2,3 тысячи румынских военных и 220 единиц техники. Всего в учениях примут участие около пяти тысяч человек из семи стран НАТО и их партнеров.

«Сценарий предусматривает захват оккупированной военной базы путем достижения превосходства в воздухе, высадки с парашютами союзных сил и проведения реальных стрельб на полигоне», - рассказали в Минобороны Румынии.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что численность группировки войск усиления НАТО у границ РФ в настоящее время составляет до 33 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».

