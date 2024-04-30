В Румынии 5-24 мая пройдут учения НАТО Swift Response

Многонациональные учения Североатлантического альянса Swift Response пройдут на территории Румынии с пятого по 24 мая, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

НАТО проведет учения на российско-финской границе

В маневрах задействуют 2,3 тысячи румынских военных и 220 единиц техники. Всего в учениях примут участие около пяти тысяч человек из семи стран НАТО и их партнеров.

«Сценарий предусматривает захват оккупированной военной базы путем достижения превосходства в воздухе, высадки с парашютами союзных сил и проведения реальных стрельб на полигоне», - рассказали в Минобороны Румынии.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что численность группировки войск усиления НАТО у границ РФ в настоящее время составляет до 33 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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