В МИД РФ призвали США прекратить «бестолковые игры в санкции»
В российском МИД прокомментировали новые санкции США против России. Сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
Так, в МИД выразила недоумение вновь введенными санкциями против РФ и призвали американских политиков «прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла».
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что этот «антироссийский выпад не останется без ответа».
Напомним, сегодня МИД США сообщило о внесении в санкционный список еще двух россиян Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова. Американские власти обвиняют их в связи с «Агентством интернет-исследований», подозреваемым во вмешательстве в американские выборы президента в 2016 году.
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