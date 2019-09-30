В МИД РФ призвали США прекратить «бестолковые игры в санкции»

Так, в МИД выразила недоумение вновь введенными санкциями против РФ и призвали американских политиков «прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла».

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что этот «антироссийский выпад не останется без ответа».

Напомним, сегодня МИД США сообщило о внесении в санкционный список еще двух россиян Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова. Американские власти обвиняют их в связи с «Агентством интернет-исследований», подозреваемым во вмешательстве в американские выборы президента в 2016 году.



