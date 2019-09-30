Ещё двое россиян попали под американские санкции

Под санкции США попали россияне Денис Кузьмин и Игорь Нестеров. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Штатов.

В распространённой ведомством информации говорится, что Нестеров и Кузьмин связан с «Агентством интернет-исследований», подозреваемым во вмешательстве в американские выборы президента в 2016 году.

Кроме того, в санкционные списки попали компании Linburg Industries, Autolex Transport и Beratex Group за предполагаемую связь предпринимателем Евгением Пригожиным.

Напомним, в США полагают, что Пригожин финансировал информационные операции против Штатов, которые якобы проводило «Агентство интернет-исследований».

Напомним, как сообщает НСН, ранее Минфин США сообщил о введении санкций в отношении одной организации, пяти судов и трёх физических лиц из России. По данным американского ведомства, они связаны с нарушением ограничений в отношении Сирии и «поставкой топлива российским вооружённым силам».

