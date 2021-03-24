В МИД РФ призвали НАТО выбрать либо сдерживание, либо диалог с РФ
Североатлантическому альянсу НАТО необходимо определиться с планом выстраивания отношений с РФ и выбрать либо сдерживание, либо диалог. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Текст его заявления МИД РФ разместил на своем сайте. Гаврилов, в частности, подчеркнул. Что доверие в военной области не представляется возможным при наращивании присутствия военных сил НАТО у российских границ.
Ранее во вторник главы МИД стран-членов НАТО приняли заявление, в котором признали угрозу со стороны России, международного терроризма, авторитарных государств и негосударственных игроков.
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