В МИД РФ призвали НАТО выбрать либо сдерживание, либо диалог с РФ

Текст его заявления МИД РФ разместил на своем сайте. Гаврилов, в частности, подчеркнул. Что доверие в военной области не представляется возможным при наращивании присутствия военных сил НАТО у российских границ.

Ранее во вторник главы МИД стран-членов НАТО приняли заявление, в котором признали угрозу со стороны России, международного терроризма, авторитарных государств и негосударственных игроков.