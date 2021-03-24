Страны Балтии высказались за рост военного присутствия НАТО в их регионе
Власти Латвии, Эстонии и Литвы выступают за рост присутствия НАТО в их регионе. Об этом заявила глава эстонского МИД Эва-Мария Лийметс в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает ТАСС.
Лийметс отметила, что страны Балтии, являясь территориальными соседями России первыми ощущают «исходящую с ее стороны угрозу». Она также подчеркнула ценность обсуждения этой темы с США.
Во вторник главы МИД стран-членов НАТО приняли заявление, в котором признали угрозу со стороны России, международного терроризма, авторитарных государств и негосударственных игроков.
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