Страны Балтии высказались за рост военного присутствия НАТО в их регионе

Лийметс отметила, что страны Балтии, являясь территориальными соседями России первыми ощущают «исходящую с ее стороны угрозу». Она также подчеркнула ценность обсуждения этой темы с США.

Во вторник главы МИД стран-членов НАТО приняли заявление, в котором признали угрозу со стороны России, международного терроризма, авторитарных государств и негосударственных игроков.