НАТО назвала Россию угрозой и призвала увеличить военные расходы
23 марта 202119:42
НАТО назвала Россию угрозой, сообщает ТАСС.
НАТО усматривает угрозу со стороны России, международного терроризма, авторитарных государств и негосударственных игроков, передает агентство заявление глав МИД стран-членов организации.
Для этого используются в том числе гибридные и киберугрозы. На этом фоне альянс призывает своих членов к более тесному взаимодействию между США и европейскими странами-членами НАТО, а также увеличивать военные расходы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 457 / сут.
Умерли
95 818+427 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 860 / сут.
- Израиль отразил ракетный удар из сектора Газа
- СМИ: МИД Германии пригласил китайского посла на беседу в Берлине
- НАТО назвала Россию угрозой и призвала увеличить военные расходы
- Новый регламент экзамена на права утвержден МВД
- Германия продлила локдаун до середины апреля
23 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru