НАТО назвала Россию угрозой и призвала увеличить военные расходы

НАТО назвала Россию угрозой, сообщает ТАСС.

НАТО усматривает угрозу со стороны России, международного терроризма, авторитарных государств и негосударственных игроков, передает агентство заявление глав МИД стран-членов организации.

Для этого используются в том числе гибридные и киберугрозы. На этом фоне альянс призывает своих членов к более тесному взаимодействию между США и европейскими странами-членами НАТО, а также увеличивать военные расходы.



