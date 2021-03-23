НАТО назвала Россию угрозой и призвала увеличить военные расходы

НАТО назвала Россию угрозой, сообщает ТАСС.

НАТО усматривает угрозу со стороны России, международного терроризма, авторитарных государств и негосударственных игроков, передает агентство заявление глав МИД стран-членов организации.

Для этого используются в том числе гибридные и киберугрозы. На этом фоне альянс призывает своих членов к более тесному взаимодействию между США и европейскими странами-членами НАТО, а также увеличивать военные расходы.


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ФОТО: РИА Новости
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