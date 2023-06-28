В МИД РФ призвали государства не участвовать в «саммите мира» по Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «саммите мира» по Украине носит провокационный характер, сообщает ТАСС.
По её словам, российские власти призывают государства не участвовать в данном мероприятии, отметив, что определить исход украинского конфликта без участия России невозможно.
«Призываем ответственные государства, которые стремятся к миру... изъявляют желание и готовность сыграть конструктивную роль в поиске политико-дипломатического решения конфликта, не участвовать в этой затее», - заключила Захарова.
Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев и его союзники планируют провести мировой саммит без России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru