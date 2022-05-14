В МИД РФ предупредили о развале ЕС после вероятного вступления Украины

После вступления Украины в Евросоюз произойдет его крах, считает замглавы МИД России Александр Грушко. Об этом он заявил 14 мая, в субботу, сообщает РИА Новости.

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«Если Евросоюз - реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая не совместима с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а сугубо геополитикой», - отметил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров 13 мая заявил, что безобидность желания Украины вступить в Европейский союз вызывает сомнения.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаМИД РФ
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