Кулеба: ФРГ должна взять на себя ведущую роль в переговорах о вступлении Украины в ЕС

Германия должна взять на себя ведущую роль в переговорах о вступлении Украины в состав Евросоюза. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Die Welt.

Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займёт многие годы

По его словам, Евросоюз должен принять конкретные юридические меры. Также Кулеба выразил признательность ЕС за «теплые слова» в адрес Украины.

Ранее польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина вступит в Евросоюз в ближайшее десятилетие.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
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