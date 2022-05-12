Кулеба: ФРГ должна взять на себя ведущую роль в переговорах о вступлении Украины в ЕС
12 мая 202217:46
Германия должна взять на себя ведущую роль в переговорах о вступлении Украины в состав Евросоюза. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Die Welt.
По его словам, Евросоюз должен принять конкретные юридические меры. Также Кулеба выразил признательность ЕС за «теплые слова» в адрес Украины.
Ранее польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина вступит в Евросоюз в ближайшее десятилетие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru