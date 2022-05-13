Лавров заявил, что безобидность желания Украины вступить в ЕС вызывает сомнения

Глава МИД России Сергей Лавров 13 мая заявил, что безобидность желания Украины вступить в Европейский союз вызывает сомнения.

Евросоюз выделит Украине еще полмиллиарда евро

«Дмитрий Кулеба (министр иностранных дел Украины – прим. НСН) тут заявил, что Евросоюз обязан ответить "да" или "нет" прямо сегодня», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в Душанбе.

При этом Лавров отметил, что Европейский союз из конструктивной и экономической платформы превратился в «агрессивного воинствующего игрока».

Ранее польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина вступит в Евросоюз в ближайшее десятилетие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровЕвросоюзРоссия
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