СМИ назвали цели визита директора ЦРУ в Москву

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс приезжал с визитом в Москву, чтобы дать понять России, что США наблюдают за предполагаемым сосредоточением войск РФ у границы Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

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По данным телеканала, глава ЦРУ также должен был понять мотивы Кремля по данному вопросу. Отмечается, что в Москве Бернс пытался предостеречь Россию от любых планов по проведению каких-либо наступательных операций.

Как сообщает CNN, после своего визита в Москву Бернс общался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы «умерить напряженность» между двумя странами.

Бернс и делегация чиновников США посетили Россию 2 и 3 ноября. Представители Соединенных Штатов провели ряд встреч с представителями российских властей и обсудили вопросы двусторонних отношений.

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Фото: facebook.com/Central.Intelligence.Agency
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