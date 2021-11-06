СМИ назвали цели визита директора ЦРУ в Москву
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс приезжал с визитом в Москву, чтобы дать понять России, что США наблюдают за предполагаемым сосредоточением войск РФ у границы Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, глава ЦРУ также должен был понять мотивы Кремля по данному вопросу. Отмечается, что в Москве Бернс пытался предостеречь Россию от любых планов по проведению каких-либо наступательных операций.
Как сообщает CNN, после своего визита в Москву Бернс общался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы «умерить напряженность» между двумя странами.
Бернс и делегация чиновников США посетили Россию 2 и 3 ноября. Представители Соединенных Штатов провели ряд встреч с представителями российских властей и обсудили вопросы двусторонних отношений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,7 млн+40 735 / сут.
Умерли
244 тыс.+1 192 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+28 605 / сут.
- СМИ назвали цели визита директора ЦРУ в Москву
- Эксперт назвал главные признаки взлома смартфона
- На Украине заявили о подготовке к веерным отключениям электричества
- Ученые заявили о пользе витамина C при тяжелой форме COVID-19
- Немецкие экологи потребовали остановить сертификацию «Северного потока-2»
- Pfizer сообщила об эффективности своего лекарства от коронавируса
- Россия потребовала от США компенсировать потерю доступа к дипсобственности
- Глава генштаба Украины заявил о возможности применения беспилотников
- «Молдовагаз» намерена вдвое увеличить цены на газ для потребителей
- Теннисист Медведев прошел в полуфинал французского турнира Masters
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru