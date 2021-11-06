СМИ назвали цели визита директора ЦРУ в Москву

По данным телеканала, глава ЦРУ также должен был понять мотивы Кремля по данному вопросу. Отмечается, что в Москве Бернс пытался предостеречь Россию от любых планов по проведению каких-либо наступательных операций.

Как сообщает CNN, после своего визита в Москву Бернс общался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы «умерить напряженность» между двумя странами.

Бернс и делегация чиновников США посетили Россию 2 и 3 ноября. Представители Соединенных Штатов провели ряд встреч с представителями российских властей и обсудили вопросы двусторонних отношений.

