В МИД РФ подтвердили готовность Москвы к возобновлению переговоров с Киевом

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что переговоры России и Украины были поставлены на паузу украинской стороной, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, Москва готова вернуться к переговорному процессу, как только готовность к этому подтвердит Киев.

«Как только украинские партнёры выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы, естественно, ответим положительно. Главное, чтобы было, что обсуждать», - подчеркнул он.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам, участник переговорной группы от России Леонид Слуцкий заявил, что переговоры России и Украины не ведутся ни в каком формате, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФПереговорыУкраинаРоссия
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