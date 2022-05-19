В МИД РФ подтвердили готовность Москвы к возобновлению переговоров с Киевом
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что переговоры России и Украины были поставлены на паузу украинской стороной, сообщает «Интерфакс».
По его словам, Москва готова вернуться к переговорному процессу, как только готовность к этому подтвердит Киев.
«Как только украинские партнёры выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы, естественно, ответим положительно. Главное, чтобы было, что обсуждать», - подчеркнул он.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам, участник переговорной группы от России Леонид Слуцкий заявил, что переговоры России и Украины не ведутся ни в каком формате, сообщает RT.
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