В МИД РФ подтвердили готовность Москвы к возобновлению переговоров с Киевом

По его словам, Москва готова вернуться к переговорному процессу, как только готовность к этому подтвердит Киев.

«Как только украинские партнёры выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы, естественно, ответим положительно. Главное, чтобы было, что обсуждать», - подчеркнул он.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам, участник переговорной группы от России Леонид Слуцкий заявил, что переговоры России и Украины не ведутся ни в каком формате, сообщает RT.

